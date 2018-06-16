Стадион «Фишт» в Сочи установил рекорд посещаемости

Футбольный матч ЧМ-2018 между Португалией и Испанией 15 июня смотрели 43 тыс. 866 зрителей.

Матч первого тура в группе В завершился вничью со счетом 3:3.

На церемониях открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года на трибунах «Фишта» собиралось около 40 тыс. зрителей. Товарищеский матч сборных России и Бельгии 28 марта 2017 года собрал 39 тыс. зрителей.

Сочинский стадион «Фишт» был построен к Олимпиаде 2014 года, после чего на нем была проведена реконструкция для чемпионата мира. Официальная вместимость стадиона во время чемпионата мира — 44 тыс. 287 мест, сообщает ТАСС.

Фотографии с матча Португалия — Испания смотрите здесь.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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