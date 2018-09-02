Стадион ФК «Краснодар» посетил миллионный зритель

В перерыве матча с «Локомотивом» 1 сентября ему вручили ценный подарок от клуба.

Юбилейным миллионным посетителем стал юный болельщик Анатолий Тимофеев

Этой цифры арена достигла, проведя 41 игру, четыре из которых были встречами национальных сборных, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стадион «Краснодар» открылся в октябре 2016 года матчем сборных России и Коста-Рики.

В матче 6-го тура РПЛ сезона 2018-2019 «Краснодар» вырвал победу у «Локомотива».

Фоторепортаж с матча «Краснодар» — «Локомотив» смотрите здесь.

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