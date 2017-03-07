Стадион ФК «Краснодар» стал третьим в списке лучших арен года

07 марта в 18:23

Стадион футбольного клуба «Краснодар» занял третье место в списке лучших арен 2016 года. Итоги конкурса подвели 7 марта.

Стадионы, занявшие первое и второе места, жюри назовет позже. В его состав вошли пять архитекторов.

На звание лучшего стадиона претендуют Allianz Stadion (Вена, Австрия), Cape Cost Stadium (Кейп-Кост, Гана), Daci Arena (Удине, Италия), Hard Rock Stadium (Майами, США), London Stadium (Лондон, Великобритания), Stadion Miejski (Бельско-Бяла, Польша), Medical Park Arena (Трабзон, Турция), Sivas Arena (Сивас, Турция), Vodafone Arena (Стамбул, Турция), сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», при оценке жюри учитывало внешний вид конструкции, прилегающую территорию, техническую инновационность. Стадион ФК «Краснодар» по итогам интернет-голосования попал в десятку претендентов на победу. Всего в конкурсе приняли участие 29 спортивных сооружений из 21 страны.

Новый стадион ФК «Краснодар» открыли матчем сборной России с Коста-Рикой. Его строительство было начато в 2013 году. Вместимость арены составляет около 33 тыс. зрителей.

Фоторепортаж с экскурсии по стадиону ФК «Краснодар» с Сергеем Галицким смотрите здесь.

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