Стала известна цена самой дорогой шубы в 2022 году

Больше всего отдали за шубу из меха канадской рыси.

По данным национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», самой дорогой шубой, которая была продана в России в 2022 году, стало изделие из меха канадской рыси. Ее купили в сентябре этого года Подмосковье за 17,7 млн рублей. Страна производства – Россия.

В 2021 году самым дорогим изделием из меха, купленным в стране, была тоже шуба из меха рыси, но уже импортная и стоимостью 24,9 млн рублей. Ее продали в столичном регионе в январе 2021 года.

Цифровая маркировка меховых изделий в России была введена в 2016 году для борьбы с нелегальным оборотом на этом рынке. После введения маркировки 90% предприятий по торговле шубами было выведено «из тени». Маркировке также подлежит молочная продукция, вода, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, духи, шины и фотоаппараты.

С 1 апреля 2023 года начнется маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах, с 1 октября 2023 года – в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года – в остальной упаковке. В настоящее время также проводятся эксперименты по маркировке биологически активных добавок, медицинских изделий и антисептиков.