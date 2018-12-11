Стала известна деловая программа российского инвестфорума в Сочи

Российский инвестиционный форум пройдет в главном медиацентре Олимпийского парка Сочи 14-15 февраля 2019 года.

Организационный комитет утвердил основную тему форума — «Национальные проекты: от стратегии к действию» и деловую программу мероприятия.

«Время проведения форума совпадает с началом реализации национальных проектов. Задачи стоят амбициозные: с реализацией национальных проектов ожидается увеличение объема инвестиций до 25% ВВП в российскую экономику — это и увеличение несырьевого экспорта, развитие малого и среднего бизнеса, цифровизация экономики», — отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Козак.

В предваряющий основную программу Российского инвестиционного форума день, 13 февраля 2019 года, состоятся День молодежного предпринимательства и форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+».

На форуме пройдет выставка инвестиционных проектов российских регионов и компаний. В выставочном пространстве будет работать кейс-зона — коммуникационная площадка, на которой участники продемонстрируют свои проекты ведущим экспертам в области инвестиций, сообщает «Российская газета».

Программа размещена на сайте Российского инвестиционного форума.

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