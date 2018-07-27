Стала известна программа мероприятий в День города Новороссийска

Юбилейные мероприятия пройдут с 2 по 16 сентября во всех районах города. Главное торжество состоится 12 сентября.

В 2018 году праздничные мероприятия будут посвящены 180-летию со дня основания Новороссийска, 75-летию со дня разгрома немецко-фашистских войск у стен города, 45-летию со дня присвоения звания «Город-герой».

Традиционный парад первоклассников и первокурсников пройдет на Площади у Отцов-основателей.

На Набережной у здания управления порта откроют новый памятный знак «Работникам порта».

Состоится 28-й фестиваль национальных культур «Новороссияне».

Для молодежи на Суджукской косе проведут вечеринку Open-Air Party «180».

Международный фестиваль «Морской узел — Новороссийск» приурочат ко Дню города, поэтому попасть на него можно будет бесплатно. Гала-концерт состоится на площади у Морского вокзала. Зрители увидят выступления конкурсантов из разных стран, большое театрализованное представление, концерт звезд российской эстрады и красочный праздничный фейерверк.

Ко Дню разгрома немецко-фашистских войск проведут мероприятия в рамках большой патриотической программы: встречи с ветеранами, выставки, традиционный концерт-реквием, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска

Полный план мероприятий, посвященных Дню города Новороссийска, можно посмотреть здесь.

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