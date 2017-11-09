Стала известна программа пребывания кубка ЧМ по футболу в Краснодаре и Сочи

Подробности пребывания кубка в регионе 9 ноября обсудили на совещании под председательством вице-губернатора Николая Долуды.

Тур кубка на территории России проходит в два этапа. В рамках первого — с сентября по декабрь — трофей посетит 15 городов России, в том числе Краснодар и Сочи. С января по май кубок побывает в более чем 50 странах мира. В рамках второго этапа — в мае 2018 года — кубок побывает еще в девяти городах России. За 123 дня он преодолеет 26 тыс. км и посетит 24 российских города от Калининграда до Владивостока.

«Это действительно оригинал кубка мира. Нам очень повезло, что мы станем свидетелями столь важного события. Каждый желающий из Краснодара, Краснодарского края сможет прийти, сфотографироваться, посмотреть на трофей чемпионата», — отметил Долуда.

Вице-губернатор акцентировал внимание представителей муниципалитетов на том, что возможность увидеть трофей ЧМ по футболу должна быть у всех жителей края, в особенности — у учащихся спортивных школ. Особое внимание Долуда обратил на организацию безопасности тура кубка.

В Краснодар кубок прибудет 14 ноября. Спустя шесть дней — 20 ноября — его перевезут в Сочи, где он будет находиться до 26 ноября.

В Краснодаре в рамках тура награда чемпионата мира будет выставляться в двух вузах: Кубанском государственном университете и Кубанском государственном университете физической культуры, спорта и туризма, на телекомпании «Кубань 24», а также на стадионе «Кубань».

Максимально удобным местом для экспозиции трофея является стадион «Краснодар», где он будет выставляться в специальном шатре на протяжении нескольких дней: 17 ноября увидеть кубок можно будет на территории стадиона с 10:00 до 20:00, на следующий день трофей будет доступен с 10:00 до 15:30. В последний день пребывания награды ЧМ-2018 в Краснодаре — 19 ноября — он будет выставлен с 10:00 до 20:00.

Вход будет осуществляться по бесплатным билетам. Получить билет можно будет в том числе на месте, у стадиона «Краснодар». Фотоаппараты брать с собой не нужно: в шатре будет установлена стационарная фотоаппаратура. Снимки с кубком будут выдаваться бесплатно по окончании посещения.

После Краснодара 20 ноября кубок отправится поездом в Сочи. Официальная церемония встречи трофея состоится 21 ноября в «Скай Парке». Также в рамках тура кубка запланирован социальный визит в спортивную школу Лазаревского района 23 ноября, на стадион «Фишт» — 22 ноября и медиа-визиты 22 и 23 ноября.

Публичное экспонирование для горожан и гостей города пройдет на Площади флага перед администрацией Сочи 25-26 ноября и возле универсама «Перекресток» 24 ноября.

Главный трофей чемпионата мира по футболу сделан из чистого золота, весит более 6 кг и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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