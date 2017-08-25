Стала известна возможная причина ДТП с вахтовым автобусом в Темрюкском районе

Возможной причиной падения автобуса в воду назвали нарушение правил дорожного движения.

«Автобус упал в воду с высоты примерно 4 м. В качестве основной версии ЧП пока рассматривается нарушение правил дорожного движения», — цитирует источник в экстренных службах региона РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе 25 августа при падении автобуса с пирса погибли рабочие. Автобус возвращался с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз» с вахты. Спасатели обнаружили тела 13 погибших на месте падения автобуса, 20 человек удалось спасти.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил подготовить жилье для родственников погибших в Темрюкском районе рабочих.

Вернуться на ленту

Источник