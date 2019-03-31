Стала известна зарплата Игнатьева и Сулейманова в ФК «Краснодар»

По данным СМИ, футболисты будут зарабатывать в месяц по 600 тыс. рублей.

Оклады Ивана Игнатьева и Магомеда-Шапи Сулейманова увеличились с 200 тыс. рублей до 600 тыс. рублей. При этом срок соглашений не изменился. У обоих игроков остается еще 3,5 года по контракту, сообщает «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Иван Игнатьев 27 марта подписал с ФК «Краснодар» новый контракт.

Ранее форварда перевели в состав ФК «Краснодар-2». По данным СМИ, это произошло после того, как футболист ответил отказом на предложение о продлении контракта.

Новое соглашение с клубом также подписал нападающий Сулейманов.

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