Стали известны имена погибших в ДТП с автобусом в Темрюкском районе

На месте ЧП сейчас работают около 150 человек и более 30 единиц техники.

Список погибших:

Антонов А.А.

Колмыков С.В.

Ляхно Ю.

Дедов В. В.

Саликов Р. Т.

Саликов Т. Т.

Демьянов Я. Н.

Морданов А. Б.

Бойко О. А.

Городилов Ю. Ю.

Щербаков В. П.

Куделько А. В.

Бугудян С.

Бугудян А.

Облязов С.В.

Уваров С. А.

Оськин Н. Г.

Вахтовый автобус с рабочими рухнул с пирса в Черное море 25 августа около 8:00. Это случилось возле поселка Волна. Службы МЧС сообщают о гибели 18 человек, двое в тяжелом состоянии, 27 удалось спасти. Всего в автобусе было более 60 человек, хотя максимальная вместимость авто — 40. Машина сорвалась с высоты 4 м.

Уже появилась версия, что причиной стал отказ тормозов. На месте ЧП сейчас работают около 150 человек и более 30 единиц техники. На территории предприятия создан оперативный штаб.

О том, как проходит операция, рассказали в региональном ведомстве. В данный момент на месте работают 20 водолазов. Продолжаются поиски еще одного человека. С помощью подъемного крана уже подняли на поверхность автобус. Работает горячая линия МЧС.

По информации Следственного комитета России, первоначально было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Но в рамках расследования обстоятельств ДТП правоохранители переквалифицировали произошедшее по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Телефон горячей линии: 8-861-268-64-40.

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