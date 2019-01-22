Стали известны номинанты на премию «Оскар»

Их объявили в Лос-Анджелесе 22 января.

Претендентами на звание «Лучший фильм года» стали картины «Черная пантера», «Черный клановец», «Богемская рапсодия», «Фаворитка», «Зеленая книга», «Рома», «Звезда родилась» и «Власть». Лучшим режиссером может стать Спайк Ли («Черный клановец»), Павел Павликовский («Холодная война»), Йоргос Лантимос («Фаворитка»), Альфонсо Куарон («Рома») или Адам МакКей («Власть»).

Номинантами на звание лучшего актера года стали Кристиан Бэйл («Власть»), Брэдли Купер («Звезда родилась»), Уиллем Дэфо («Ван Гог: На пороге вечности»), Рами Малек («Богемская рапсодия») и Вигго Мортенсен («Зеленая книга»). За «Лучшую женскую роль» могут отметить Гленн Клоуз («Жена»), Леди Гагу («Звезда родилась»), Оливию Колман («Фаворитка»), Мелиссу МакКарти («Сможете ли вы меня простить?») или Ялицу Апарисио («Рома»).

В категорию «Лучший фильм на иностранном языке» попали «Капернаум», «Холодная война», «Работа без авторства», «Рома» и «Магазинные воришки».

Церемония вручения кинопремии пройдет 24 февраля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в шорт-лист номинантов на получение «Оскара» за лучший фильм на иностранном языке вошла драма Сергея Дворцевого «Айка», представленная от Казахстана. Россия выдвигала на соискание кинопремии фильм Константина Хабенского «Собибор».