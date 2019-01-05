По данным пресс-службы курорта «Горки Город», горнолыжники сами спровоцировали сход лавины на территории, где катание запрещено.

«Трое мужчин отправились на закрытую для катаний по причине лавиноопасности трассу, откуда ушли на территорию, где запрещено любое катание, тем самым спровоцировав лавину. Под лавиной оказались два человека, а третий вызвал спасателей», — сообщили в пресс-службе курорта.

Прибывшие на место спасатели достали из-под снега пострадавших, они находились на глубине 1 и 2 метра. В течение часа медики проводили реанимационные мероприятия, однако спасти пострадавших не удалось.

«Личности погибших пока не установлены», — добавили в пресс-службе.

В горах Сочи действует экстренное предупреждение по лавиноопасности. Оно сохраняется до 7 января, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 5 января на горнолыжную трассу на высоте 2300 метров сошла лавина, погибли два человека.

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