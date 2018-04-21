Стали известны подробности ДТП на Кубани, в котором погибла велогонщица

Сообщение об аварии в Архипо-Осиповке поступило около 12:00 21 апреля.

По предварительным данным, в селе Архипо-Осиповка на улице Каштановой 17-летний уроженец Новороссийска, не имея права управления транспортным средством, совершил наезд на 24-летнюю уроженку города Тула.

В результате ДТП от полученных травм девушка скончалась на месте, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», погибшей является чемпионка России по велоспорту на треке Лидия Плужникова.

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