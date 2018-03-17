Стали известны подробности ДТП на улице Школьной в Краснодаре

Авария произошла в 2:45 17 марта.

По предварительным данным, водитель Mercedes ехал со стороны улицы Восточно-Кругликовской в сторону улицы Филатова и напротив дома №46 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Hyundai, за рулем которого был водитель 1991 года рождения.

«В результате ДТП погиб водитель Mercedes — мужчина в возрасте 30-35 лет. Его личность устанавливается. Пострадали два человека: водитель грузовика и пассажир легковушки. Пассажира в тяжелом состоянии госпитализировали», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре столкнулись грузовик и легковушка, есть погибший.

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