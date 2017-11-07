Стали известны подробности ДТП с автобусом в Красноармейском районе

Краевая полиция начала проверку по факту ДТП с участием детей в Красноармейском районе.

В аварию 7 ноября попал автобус, который перевозил школьников. ЧП произошло на трассе между станицами Марьянской и Новомышастовской. Внедорожник Toyota вылетел на встречную полосу и протаранил машину с пассажирами.

После столкновения автобус с детьми опрокинулся набок. Известно, что в нем находился 31 человек, из них четверо взрослых и 27 детей. В результате погиб водитель иномарки, который, по данным МВД, спровоцировал эту аварию. Пассажирку Toyota доставили в больницу.

Автобус вез школьников из Краснодара в Темрюк. На месте происшествия работает специальный корреспондент Татьяна Ивлева, она вышла на связь.

«Как сообщили в пресс-службе МВД, поездка была полностью согласована, автобус перед выходом на линию осмотрели сотрудники ГАИ, он был оборудован по всем правилам для перевозки детей. Именно то, что дети были пристегнуты ремнями, позволило избежать жертв и серьезных увечий. В результате ДТП пострадал водитель автобуса, его увезли в славянский центр медицины катастроф, и четверо детей с ушибами были доставлены в красноармейскую ЦРБ. После того, как с ними поработали врачи, одного мальчика пришлось все же отправить на скорой в Краснодар, здесь ему должны сделать МРТ. Какое-то время он пробудет в краснодарской больнице. Остальных детей с трассы тут же специальным автобусом увезли в станицу Ивановскую, их разместили в школе, там их уже ждали психологи, организовали горячий чай, перекус. А в это время из Темрюка уже выехал автобус с родителями. Буквально через полтора часа всех детей передали родителям. Сейчас они уже находятся дома», — рассказала Татьяна Ивлева.

За событием следит глава региона. Вениамин Кондратьев распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Если понадобится, будет задействована санавиация. Глава региона поручил министерству здравоохранения держать ситуацию под контролем.

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