Стали известны подробности ДТП с двумя погибшими в Анапе

Авария произошла 16 декабря около 20:00 на улице Солнечной.

По предварительным данным, за рулем Ford Focus, по вине которого случилось ДТП, находилась 44-летняя женщина. Она не пропустила Subaru Impreza, который изменил траекторию движения и врезался в ВАЗ-2104 и Citroen С3.

В результате происшествия 79-летний водитель «жигулей» и 20-летняя пассажирка Subaru от полученных травм погибли. Женщина-водитель Ford Focus и 28-летний водитель Subaru с травмами были госпитализированы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как писал интернет-порталу «Кубань 24», ранее в полиции сообщили об одном погибшем в этой аварии — 79-летнем водителе ВАЗ.

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