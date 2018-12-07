Стали известны подробности ДТП с опрокидыванием зерновоза в Краснодаре

Авария с участием четырех автомобилей произошла около 7:00 на трассе М4 «Дон» на участке между поселками Лорис и Индустриальным.

По предварительным данным, 45-летний житель Ставрополя ехал за рулем КамАЗа с прицепом, наполненным зерном. Он ехал в сторону поселка Лорис, не выдержал боковой интервал и допустил касательное столкновение со встречным КамАЗом.

«После удара водитель первого грузовика потерял управление, в результате чего допустил столкновение еще с двумя легковыми машинами Mitsubishi и Chevrolet. Легковушки получили значительные механические повреждения. В ДТП никто не пострадал. От удара КамАЗ с прицепом опрокинулся на бок, зерно рассыпалось на проезжую часть», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По факту аварии проводится проверка. Движение на этом участке трассы затруднено. Сотрудники ГИБДД регулируют движение, также устраняют последствия произошедшего.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», большегруз перевернулся на Восточном обходе в районе поворота в поселок Индустриальный утром 7 декабря. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на Восточном обходе от улицы Красной до моста над железной дорогой образовалась пробка длиной 6,1 км.

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