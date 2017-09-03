Стали известны подробности ДТП с шестью пострадавшими в Сочи

Авария произошла 3 августа около 6:35 на улице Ленина в Адлерском районе.

По предварительным данным, водитель BMW допустил столкновение с впереди движущимся Lada, который в свою очередь столкнулся с автомобилем Ford. От столкновения BMW отбросило в отбойник, после чего он загорелся.

В момент аварии в BMW находились шесть человек. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. Личности пострадавших установили. Ими оказались четверо жителей Сочи в возрасте от 17 до 27 лет, житель Мостовского района 1987 года рождения и житель Пензенской области 1993 года рождения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. По факту аварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 3 августа иномарка врезалась в ограждение и загорелась, шесть человек пострадали.

Публикация от Свежие ДТП, г. Краснодар (@krddtp) Сен 3 2017 в 1:25 PDT

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