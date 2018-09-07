Стали известны подробности ДТП с тремя пешеходами в Сочи

Авария произошла 6 сентября в 22:35 на Олимпийском проспекте в Адлерском районе.

По предварительным данным, 60-летний местный житель ехал за рулем Volkswagen. При движении через нерегулируемый пешеходный переход, он не уступил дорогу трем пешеходам и сбил их.

«В результате ДТП пострадали две женщины и 14-летняя девушка, их госпитализировали», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ОГИБДД УВД по Сочи.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 6 сентября автомобиль сбил на зебре трех девушек.

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