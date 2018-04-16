Стали известны подробности ДТП в Брюховецком районе

Авария произошла 15 апреля в 18:55 в селе Большой Бейсуг. Виновником стал пьяный 30-летний водитель, он сбил четырех детей и двух женщин.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и выехал на обочину. Медэкспертиза установила: в его крови было 2,8 промилле, это 800 г крепкого алкоголя, сообщили в краевом ГИБДД. С места аварии мужчина скрылся, но правоохранители быстро нашли его и поврежденный автомобиль.

— Со взрослыми вместе шли, человек ехал пьяный, схватил обочину и его потянуло.

Двое детей пяти и шести лет получили серьезные травмы. Оба ребенка доставлены в Детскую краевую клиническую больницу санавиацией. Их состояние тяжелое, врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни детей.

Травму голени получила 39-летняя женщина. Она находится под наблюдением медиков в Брюховецкой больнице. Годовалого, двухлетнего детей и еще одну местную жительницу врачи осмотрели на месте ДТП, госпитализация им не потребовалась.

«По факту ДТП проводится проверка. Известно, что на момент совершения аварии водитель находился в нетрезвом состоянии. С ним сейчас работают полицейские», — рассказала заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Элеонора Зайкина.

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

За первые три месяца с начала года в крае произошло 117 ДТП с участием детей и подростков. В половине аварий они были пешеходами. Жизни пятерых несовершеннолетних не удалось спасти. По статистике, по вине водителей произошло 75% ДТП с детьми.

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