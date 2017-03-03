Стали известны подробности гибели подростка на ж/д станции в Армавире

В Армавире 2 марта на железной дороге от удара током погиб подросток.

По версии следствия, около 17:10 17-летний житель Армавира поднялся на крышу порожней цистерны, которая находилась в составе грузового поезда, стоявшего на седьмом пути станции Армавир-Туапсинский. В момент нахождения мальчика на крыше цистерны и приближения его к высоковольтным проводам образовалась электрическая дуга. Подростка ударило высоковольтным электрическим током, он скончался на месте, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили родственников мальчика. Проводится доследственная проверка, по окончании которой примут процессуальное решение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее сообщалось, что в Армавире от удара током на железной дороге погиб 16-летний подросток.

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