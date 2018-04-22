Стали известны подробности пожара в Геленджике, в котором погибли мать и трое детей

По факту их гибели проводят проверку.

Установлено, что в деревянном доме с дровяным печным отоплением проживала мать 28-летней женщины.

По предварительным данным, вечером 21 апреля женщина вместе с супругом и тремя детьми приехала в гости к матери. Семья осталась на ночь.

Ночью мать женщины проснулась и почувствовала запах гари. Она обнаружила возгорание в комнате, разбудила дочь и ее мужа.

Самостоятельно потушить пожар не удалось. Хозяйке дома и мужчине удалось выбежать из помещения. Женщина и трое детей остались в доме и погибли, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователь совместно со следователем-криминалистом проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании примут процессуальное решение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24» , сообщение о возгорании в доме на улице Геолог поступило в МЧС 22 апреля в 4:27. В 05:02 пожарные ликвидировали открытое горения. Со слов бабушки, дом загорелся в районе печи.

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