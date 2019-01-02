Сообщение о возгорании бытового вагончика поступило около 2:00 2 января.

После локализации пожара обнаружили тела двух человек — 46-летнего мужчины и 36-летней женщины.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в комнате. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Назначено проведение судмедэкспертизы. Проводится проверка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», площадь пожара составила 8 кв. м.

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