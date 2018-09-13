Стали известны подробности смертельной аварии в Усть-Лабинском районе

Между станицами Ладожской и Тбилисской столкнулись сразу два автобуса с пассажирами и легковушка.

«По словам очевидцев, легковой автомобиль двигался в сторону Краснодара по левой полосе. Внезапно перед ним выехал большегруз. Чтобы избежать столкновения, машина начала резко тормозить, и ее выбросило на встречную полосу. Удар оказался настолько мощным, что иномарку отбросило обратно, где произошло еще одно столкновение с микроавтобусом», — рассказала корреспондент Вероника Стороженко.

Фактически белый седан сплющило со всех сторон. Детали легковушки разбросаны по трассе в радиусе 15 м.

«Было неприятно, страшно», — сказал водитель рейсового автобуса Геннадий Топтун.

«Иномарка влетела в переднюю левую часть автобуса. Вследствие чего у общественного транспорта заклинило колеса. Его выбросило на обочину. Сейчас 67 м ограждения прижаты к земле, а сам автобус лежит в кювете. На момент аварии в нем находились восемь пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал. Их эвакуировали, отправили в рейсовом направлении куда и было запланировано», — рассказала корреспондент Вероника Стороженко.

ДТП произошло приблизительно в 11:00. Виновника аварии устанавливают полицейские. Они опросили всех выживших участников происшествия. По предварительной версии, если бы не фура, подрезавшая белый седан, ДТП бы не случилось.

«В аварии погибли два человека — это водитель и пассажир легковушки. Но жертв могло быть гораздо больше: в двух автобусах, которые тоже являются участниками ДТП, находились 23 человека. Все они живы, отделались легким испугом. Этот день они запомнят надолго», — рассказала корреспондент Вероника Стороженко.

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