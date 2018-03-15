Стали известны подробности убийства пятилетней девочки в Сочи

В Сочи по подозрению в убийстве пятилетней девочки задержали ее отчима. Мужчина признался в убийстве и рассказал о совершенном преступлении.

Установлено, что 28-летний гражданин республики Азербайджан проживал с женщиной и двумя ее детьми. Мужчина 12 марта находился с девочкой дома, ее мать в это время была в больнице. По словам подозреваемого, вечером девочка стала плохо себя вести и капризничать. За это он несколько раз ударил ее в область груди и уложил спать.

Утром он вышел в магазин, а по возвращении обнаружил ребенка без признаков жизни. Мужчина вынес тело из дома в сумке и оставил в гористой местности на берегу реки, засыпав камнями. При этом он сообщил соседям о том, что девочка якобы пропала и сам стал ее искать, а затем перестал выходить на связь. Позже его обнаружили в одном из хостелов Адлерского района.

В ходе проведения следственных действий в лесном массиве в месте, указанном подозреваемым, правоохранители обнаружени тело девочки. Для установления причины смерти ребенка СК назначил проведение судебно-медицинской экспертизы.

В ближайшее время рассмотрят вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», отчим 28-летний Мурад Шахмирзаев 14 марта заявил о пропаже девочки. Информация о пропаже пятилетнего ребенка спасателям поступила 14 марта в 00:30.

По факту пропажи девочки возбудили уголовное дело. Ее искали около 1 тыс. человек.

Отчим после заявления о пропаже девочки перестал выходить на связь. Его нашли в одном из хостелов Адлера. Во время пропажи девочки в Сочи ее матери не было дома — женщина в эти дни была в роддоме и рожала четвертого ребенка.

Позже в окрестностях Сочи нашли тело пропавшей пятилетней девочки.

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Убийство девочки в Сочи

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