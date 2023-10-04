Стало известно, что США направили Украине дипноту

Этим летом Госдепартамент США направил Украине дипломатическую ноту с призывом бороться с коррупцией, чтобы продолжать получать финансовую помощь от Вашингтона, сообщают источники CNN.

Также, Киев Интернэшнл Говорят, что реформы должны проводиться в рамках программы МВФ, в том числе по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Обязательства администрации Джо Байдена по поддержке вооруженных сил Украины остаются неизменными, но другие формы помощи могут оказаться под угрозой, если Украина не примет меры по борьбе с коррупцией, сообщил телеканал.

“Украинцам сказали, что если какое-либо из этих средств будет использовано ненадлежащим образом, это поставит под угрозу всю американскую помощь стране», — сообщил CNN источник, знакомый с ситуацией. Он сказал, что идет «решительно».