Экстренная посадка самолета в Воронеже 1 января, следовавшего по маршруту Сочи — Москва, произошла из-за хоккеиста Олега Сапрыкина.

По предварительным данным, 37-летнего экс-хоккеиста уже выпустили из отделения полиции.

Олег Сапрыкин в России он играл за такие клубы как ЦСКА, чьим воспитанником он является, а также СКА, «Динамо» (Москва), «Сочи», «Автомобилист». Наибольших успехов он добился в составе уфимского «Салавата Юлаева», с которым в 2011 году выиграл главный трофей КХЛ Кубок Гагарина.

Сапрыкин часто играл и за сборную России. В ее составе он становился чемпионом мира на турнире в Швейцарии в 2009 году. Несколько сезонов хоккеист отыграл в Америке. В составе «Калгари» и «Оттавы» он дважды доходил до финалов Кубка Стэнли, однако этот трофей не получил. Сезон 2015/16 в форме «Салавата Юлаева» стал последним в карьере Сапрыкина-хоккеиста — в нем он выиграл бронзу чемпионата КХЛ, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», рейс Сочи — Москва 1 января экстренно сел в Воронеже из-за пьяного пассажира. Позже стало известно, что дебош в бизнес-классе рейса Сочи — Москва 1 января устроил хоккеист. Во время полета пассажир много выпил и ударил бортпроводницу, когда она отказала ему в очередной порции виски.

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