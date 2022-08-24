Стало известно, кто виноват в мировом энергетическом кризисе. И это не Россия

Цены на газ выросли задолго до российской специальной военной операции на Украине.
Европа уже страдает от энергетического кризиса и, конечно же, винит во всём происходящем Россию. Однако всё это — путаница и дезинформация, пишет итальянское издание Il Corriere della Sera. Авторы статьи отмечают, что цены на голубое топливо взлетели задолго до российской спецоперации на Украине.
Безусловно, спецоперация России и череда санкций обострила энергетический кризис, но начался он намного раньше. Сейчас страны Европы отчаянно пытаются решать проблему — ищут альтернативы российским энергоресурсам, от которых сами же и отказались, отказываются от своих планов по «зеленой энергетике», ищут свои газовые месторождения. Правда, последнее — процесс не быстрый и требующий значительных вложений.
Эксперты говорят, что велика вероятность, что Европа останется без газа. Экономисты напоминают, что ряд стран рекомендовали своим жителям снизить потребление и экономить буквально на всём. Причина — дефицита энергоресурсов и сильная жара.
Проведенные в конце июля опросы показали, что большая часть страны следует рекомендациям: 62% жителей признались, что теперь меньше и реже моются.
А в ряде регионов Германии уже составляют планы отключений горячей воды — её теперь подают по расписанию. Так, в саксонском Диппольдисвальде горячая вода будет доступна лишь в определенные часы: утром с 4 до 8 часов, далее с 11 до 13 и в вечернее время с 17 до 21 часа. Ограничения связаны с «мероприятиями по энергосбережению» из-за того, что подорожало электричество и газ.
Власти Гамбурга тоже заявили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации с газом, ограничения введут и тут, а теплая вода будет доступна жителям лишь в определенное время суток.
В Великобритании три четверти пабов могут закрыться из-за энергетического кризиса. Исследование показало, что 65% владельцев заведений уже столкнулись с ростом расходов на коммунальные услуги более чем на 100% за год, при этом 8% рестораторов и вовсе заявили об увеличении затрат на 500%.
В нескольких городах Германии уже экономят — закрыты городские бассейны, а в других воду больше не нагревают. Правда, во всём винят не свое правительство, которое привело страну к такой ситуации, а российского президента Владимира Путина.
Авторы Il Corriere della Sera уверены, что винить Россию не стоит. Они называют путаницей и дезинформацией связь энергокризиса с Россией и санкциями, а также говорят о том, что не стоит преувеличивать роль западных нефтяных и газовых корпораций.
«Энергетический кризис уже был в самом разгаре, когда начался конфликт на Украине, за которым последовали западные санкции против российской нефти и шантаж Владимира Путина, прекратившего поставки газа, — пишет издание. — Цены на голубое топливо взлетели больше года назад, задолго до российской спецоперации».
Авторы уточняют, что одной из возможных причин стал провал ветровой энергетики в Северном море или попросту погода.
Кроме того, ряд экспертов связывают энергетический кризис с Китаем. В частности, они отмечают, что сейчас мы переживаем 20-летний цикл, когда спрос Китая на энергоносители вырос.
Так, в 2019 году потребление энергии в Поднебесной увеличилось в пять раз по сравнению с 2000 годом, оно намного превышает показатели в любой другой стране мира. Во время пандемии фабрики в Китае встали, потребление энергии сократилось, спрос уменьшился. Именно тогда цены пошли вверх — эксперты уверены, что газовый кризис связан именно с восстановлением китайской экономики в 2021 году, за год до конфликта на Украине.
При этом Россия задолго до этого поняла, что с Востоком можно иметь дело. Газовые и нефтяные компании активно развивают азиатские проекты. По сути Россия уже стала главным поставщиком нефти для Поднебесной, а также одним из ключевых поставщиков для Индии, где активно занимаются переработкой.
«Таким образом, в новой энергетической геополитике набирает силу «восточный блок»: Китай и Индия в роли потребителей, а Россия — их поставщик», — пишет издание.
У стран могут разниться интересы, но есть и совпадения. Например то, что их власти никогда не верили в возможность быстрого и полного перехода на возобновляемые источники энергии. Все они развиваются в «зеленой» энергетике, но своими темпами.
Роль мировых корпораций тоже преувеличена. Так, на западе есть выражение «семь сестёр» — это образ-намёк на картель западных нефтяных корпораций. Это американские Exxon, Mobil, Chevron, Texaco, Gulf Oil и британские: Shell и Bp. С 1940-х и до начала 1970-х они действительно доминировали в нефтяных играх. Но сейчас всё сильно изменилось. Доминирует государственная компания из Саудовской Аравии Aramcо, похожая тенденция и в ряде других стран — государственные компании являются лидерами.
Эксперты уверены, что энергокризис в Европе продлится как минимум два-три года. Правда, многое зависит от самих стран — будут ли они продолжать винить во всех грехах Россию и ещё больше усугублять ситуацию, или выберут переориентацию на экономическую, а не политическую модель принятия решений.
Ранее стало известно, что главного метеоролога Венгрии уволили из-за неточного прогноза погоды. Власти страны запланировали масштабный фейерверк в честь национального праздника, но его отменили из-за ошибки синоптиков. Ожидалось, что фейерверк будет «самым большим в Европе».