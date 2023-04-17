Личное богатство британцев Состояние короля Карла III составляет 600 миллионов фунтов или 745 миллионов долларов. Об этом сообщает The Times.

Сообщалось, что состояние покойной матери короля, Елизаветы II, составляет 370 миллионов фунтов стерлингов (460 миллионов долларов). Журналисты обращают внимание на то, что Карл III экономен. Монарх сохранил часть прибыли от герцогства Корнуолл (совокупное поместье, принадлежащее наследнику британского престола).

Герцогством Корнуолл традиционно управляет наследник престола. Он включает в себя 130 000 акров земли, 260 ферм, поле для игры в крикет на юге Лондона и территорию Дартмурской тюрьмы.

В течение 10 лет — с 2012 по 2022 год — Корнуолл отдаст Карлу III треть своего общего состояния. принесла часть – 212,7 млн ​​фунтов (264 млн долларов). Но царь не только считал доходы от своих владений, но и вкладывал в их развитие.

По подсчетам журналистов, герцогство за те же годы увеличилось в 1,5 раза — до 1,04 миллиарда фунтов стерлингов (1,3 миллиарда долларов). Годовая прибыль также увеличилась примерно на такую ​​же сумму, до 25,4 млн фунтов стерлингов (31 млн долларов США). Внешний вид известен своим бережным отношением к энергопотреблению.