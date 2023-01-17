Стало известно, насколько вырастут акцизы на жидкость для электронных сигарет и классическую табачную продукцию

Минфин предложил увеличить акциз на табачную продукцию.

Правительство РФ меняет порядок взимания акцизов на жидкость для электронных сигарет и сами устройства доставки никотина. Подорожают и классические сигареты – власти предлагают увеличить акциз на табачную продукцию уже с 1 марта.

Вечером, 16 января, члены комитета Госдумы по бюджету и налогам совместно с представителями Минфина готовили ко второму чтению законопроект, который касается концепции налогообложения жидкостей для электронных сигарет и устройств доставки никотина. Прежде, каждый из этих товаров облагался акцизом по отдельности. Теперь Минфин предлагает оставить один объект налогообложения — жидкость.

«При этом, ставки проиндексируются таким образом, чтобы не допустить выпадающих доходов в бюджете», – заверил депутатов статс-секретарь Минфина Алексей Сазанов.

Заместитель председателя комитета по бюджету Ольга Ануфриева добавила, что меняется лишь концепция подхода к налогообложению.

Депутат Госдумы Андрей Луговой, а также ещё несколько его коллег оказались против такого решения. Они считают, что акциз взимать надо с каждого вида продукции: и с жидкостей, и с устройств доставки никотина. На рассмотрение собственных инициатив они не пришли, их предложения зачитала Ольга Ануфриева. В итоге эти поправки были отклонены.

Отдельно статс-секретарь Минфина Алексей Сазанов рассказал, как изменится размер акциза на классические сигареты и папиросы. Уже с 1 марта он увеличится на 2%. Следующие два года рост продолжится в тех же пропорциях (2024 год — 2%, 2025 год – 2%).

Жидкость для электронных сигарет подорожает существеннее, чем обычная табачная продукция. Акциз на неё тоже будет повышаться и в 2023, и 2024, и в 2025 году. Минфин настаивает на цифре 11%.

Парламентское обсуждение этой законодательной новеллы состоится уже завтра, 18 января, на пленарном заседании Госдумы.

В настоящее время акциз на классические сигареты и папиросы составляет 2 552 рубля за тысячу штук плюс 16% процентов расчетной стоимости. Она исчисляется исходя из максимальной розничной цены. При этом, она не должна быть менее 3 467 рублей за тысячу штук.

Автор: Виктор Гарин