Стало известно новое название Coca-Cola в России

Свои названия сменят Fanta и Schweppes, а Sprite вовсе исчезнет.

Компания Coca-Cola решила провести ребрендинг своих газированных напитков в России. Свои названия поменяет популярная Coca-Cola, Fanta и Schweppes, а вот Sprite исчезнет с прилавков магазинов — его место займут новые газировки, вкусы которых будут более приближены к пристрастиям отечественного покупателя.

«Мы уже успели смириться с тем, что один из символов капитализма покинет российский рынок. Мы пробовали колу из Казахстана, а кто-то даже перешёл на квас. Но производитель газировки «Мултон» (часть российской Coca-Cola) объявил русификацию», — сообщает Mash.

По данным канала, слово «кока» из названия популярного напитка вскоре уберут и заменят на слово «добрый». В итоге классическая Coca-Cola будет продаваться в магазинах под брендом «Добрый Cola». Апельсиновая газировка Fanta сменит название на «Добрый Orange».

Больше всего не повезло Sprite — прозрачную газировку с лимонным вкусом прекратят выпускать. Вместо нее производитель решил выпустить напитки со вкусами, которые будут более приближены к пристрастиям россиян: Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy. Кроме того, Schweppes превратится в «Rich тоник».

«Производить доброе добро будут в России. Цена, скорее всего, не изменится. Первые продукты планируют запустить уже осенью этого года», — уточняет Mash.

В июне компания Coca-Cola заявила об уходе с рынка России. Производитель популярных газированных напитков сообщил, что больше не будет выпускать напитки бренда в РФ. При этом заводы Coca-Cola продолжат работать, но название и юридический адрес изменится.

Ранее стало известно, что американская компания Mars, которая производит в России жевательные резинки, столкнулась со сложностями с поставками этого продукта под брендом Orbit. Сообщается, что проблемы возникли из-за санкций ЕС, наложенных на основу для жвачки — синтетические полимеры.

В июне стало известно, что американский производитель спортивной одежды и обуви Nike также собирается покинуть российский рынок. Компания объявила, что закроет все свои магазины и прекратит онлайн-продажи вещей на территории России.

А шведский fashion-ретейлер H&M решил продать свой бизнес в России. Вместе с правами аренды на 170 своих магазинов H&M продает распределительный центр площадью 57 700 кв. метров и товарные запасы на $210 млн.