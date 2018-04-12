Стало известно о состоянии пилотов упавшего самолета краснодарского летного училища

Два пилота военного самолета краснодарского авиаучилища Як-130, который упал 12 апреля в селе Власовка Грибановского района Воронежской области, получили легкие травмы.

«На месте им оперативно оказали помощь бригады скорой Грибановской и Борисоглебской районных больниц, после чего военнослужащих доставили в воинскую часть города Борисоглебска», — цитирует сообщение пресс-службы регионального департамента здравоохранения «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Воронежской области 12 апреля около 9:40 в ходе планового учебно-тренировочного полета упал самолет краснодарского авиационного училища Як-130. Летчик-инструктор и курсант благополучно катапультировались, приземлились и самостоятельно вышли на связь с аэродромом.

Самолет обнаружили спустя четыре часа поисков — он рухнул в воду в 5 км от села Большие Алабухи.

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