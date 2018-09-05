Стало известно расписание выставки «Гидроавиасалон-2018» в Геленджике

Курорт 6 сентября станет большой выставочной площадкой для достижений российской авиационной и космической отрасли.

Летчики весь день 5 сентября тренировались выполнять петлю Нестерова, колокол Квочура и бочки. Показательные полеты начнутся 6 сентября. С 9:00 в павильонах на территории гидробазы Геленджика начнутся деловые встречи и конференции. В них примут участие конструкторы и инженеры ведущих корпораций самолетостроения.

То, что будет интересно людям, далеким от авиации, запланировано на 10:00. Гости смогут увидеть образцы беспилотных аппаратов, а также вертолеты МИ-38 и КА-62. Эти модели винтокрылых машин позволят рассмотреть вблизи и сфотографировать с разных ракурсов.

Самое красочное — авиашоу — стартует в 11:00. В небо поднимутся амфибии Бе-200 и Бе-103. Эти два борта состоят на службе в МЧС и применяются для тушения крупных пожаров. Кульминацией небесного выступления станут полеты авиационных групп: «Стрижи» покажут фигуры высшего пилота на реактивных МИГах, а команда асов «Русь» поднимется над бухтой на учебно-тренировочных L-39, также запланирован полет легких спортивных самолетов.

А вечером в море пройдет тренировка участников чемпионата России по аквабайкам, сами соревнования начнутся 7 сентября.

Всего авиашоу будет длиться четыре дня. Завершится программа «Гидроавиасалона» 9 сентября красочной «Космической Одиссеей» в акватории геленджикской бухты и фейерверком.

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