Станиславу Черчесову вручили орден Александра Невского

Капитана сборной России по футболу Игоря Акинфеева и защитника Сергея Игнашевича удостоили орденов Почета.

Президент РФ Владимир Путин 28 июля вручил в Кремле госнаграды тренерскому составу и игрокам сборной России по футболу. Наставник россиян Станислав Черчесов получил орден Александра Невского.

Другие игроки и тренеры получили почетные грамоты главы государства.

Как отметил президент, сборная России по футболу выступила на чемпионате мира, не жалея себя, и показала очень важный результат. Президент отметил, что выход в четвертьфинал — это очень важный итог выступления российской сборной.

«Ваш девиз «играем за вас» для болельщиков оказался более важным, чем медальный результат», — цитирует Путина ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее футболисты сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта.

Сборная России на ЧМ дошла до 1/4 финала, где проиграла команде Хорватии в серии послематчевых пенальти.

Российская команда под руководством Станислава Черчесова показала свой лучший результат в новейшей истории.

В составе команды на ЧМ выступали два игрока ФК «Краснодар»: Федор Смолов и Юрий Газинский. Газинский забил первый гол на ЧМ-2018.

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