Староминский район предложит инвесторам проект логистического центра

Староминский район на Российском инвестиционном форуме представит проекты логистического центра, консервного предприятия и завода по глубокой переработке зерна. Инвестфорум стартует в Сочи 27 февраля.

Благодаря реализованным соглашениям в бюджет края муниципалитет теперь перечисляет около 85 млн рублей ежегодно. Уровень безработицы в Староминском районе уменьшился в пять раз.

Главное преимущество станицы Староминской — ее месторасположение. Там пересекаются пять краевых дорог. Поэтому район предлагает потенциальным вкладчикам площадки, согласованные с поставщиками коммунальных ресурсов.

«Запас мощности — до 40% электроэнергии, есть перспектива развития. Газ, вода — все вопросы решаемы и, если мы привлекаем инвестора, то мы сопровождаем этот проект с первого до последнего шага», — говорит глава Староминского района Владимир Горб.

Самыми удачными проектами, уже реализованными с помощью форума, в Староминской считают маслозавод, а также предприятия по производству ножей для комбайнов, камнеобработке и квасоварению.

Инвестиционный форум пройдет в Сочи 27 и 28 февраля. Кубань представит на нем более 500 проектов. Часть таких предложений сформировали на базе предприятий-банкротов и неиспользованных производственных мощностей, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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