Старший сын Зинаиды Кириенко рассказал, что у нее всего 2 наследника

Максим Тарасевский, старший сын актрисы Зинаиды Кириенко, в эфире программы «Звезды сошлись» назвал наследников погибшей матери, пишет uvuo.ru. Тарасевский сказал, что наследство матери достанется ему и его брату. На данный момент близкие актрисы работают над оформлением памятника на могиле Кириенко.

Однако родственники торопиться не собираются – они думают об образе из любого фильма, в котором принимала участие актриса. Кириенко стал популярным благодаря таким фильмам, как «Тихий Дон», «Судьба человека», «Земная любовь», «Два капитана». Зинаида Кириенко неделю назад была избрана в новый секретариат Союза кинематографистов в качестве представителя Совета старейшин. Актриса скончалась в возрасте 88 лет. В последние дни она боролась с раком поджелудочной железы.