Стартовал челлендж «Краснодар — 10 тыс. деревьев». Фото

Мероприятию по высадке деревьев в краевой столице 30 марта дал старт глава города Евгений Первышов.

Мэр кубанской столицы вместе с сыном и дочерью побывал в «Народном парке» в Комсомольском микрорайоне. Его благоустройством занимаются жители. Евгений Первышов отметил, что в городе каждый год надо сажать не меньше 10 тыс. деревьев. В прошлом году посадили 7 тыс. В этом — уже больше 3 тыс.

В этом году планируют расширить «Народный парк» за счет расположенного рядом участка — его вернут в муниципальную собственность.

«»Народный парк» — лучший пример того, как жители могут участвовать в создании комфортной среды. Здесь действительно можно сделать по-настоящему классный парк, которого так не хватает микрорайону», — сказал Евгений Первышов.

В 12:00 в парке начался субботник. Вместе высадили более 25 деревьев — сосны и метасеквойи, расчистили территорию от мусора, сухостоя. Глава города привез на субботник тюльпановое дерево (лириодендрон тюльпановый), клен и ликвидамбр смолоносный (амбровое дерево). Он посадил их вместе со своими детьми в продолжение ранее посаженной аллеи.

По словам Евгения Первышова, если каждый житель посадит одно дерево — Краснодар станет намного зеленее. После этого он объявил о старте челленджа и дал задание для него — надо посадить дерево, сфотографировать его, выложить фотографию в Instagram с хэштегом #10000деревьев и #10деревьевкраснодару, отметить друзей, чтобы передать им эстафету. Первышов передал эстафету главе Прикубанского округа.

Накануне в Краснодаре прошла вторая акция «Любишь свой город — посади дерево!». Жителям раздали 2,5 тыс. саженцев дуба, ясеня, граба, которые они высадили на придомовых территориях, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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