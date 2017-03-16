Стартовал конкурс на талисман фестиваля молодежи и студентов в Сочи

Организаторы Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи, в марте объявили конкурс на создание символа мероприятия.

Принять участие в конкурсе могут все желающие старше 18 лет. Прием работ будет осуществляться до 31 марта. Направить их можно на почту symbol@russia2017.com.

Имена финалистов назовут 14 апреля. Победитель конкурса сможет принять участие в фестивале (проживание и посещение всех фестивальных мероприятий за счет организаторов). Финалисты конкурса получат призы с символикой фестиваля.

В прошлый раз Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в России в 1985 году. Тогда его талисманом стала девочка Катюша, сообщает пресс-служба управления по делам молодежи Краснодара.

С полными условия проведения конкурса можно ознакомиться здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале 2016 года было принято решение провести Всемирный фестиваль молодежи и студентов — 2017 в России. Среди городов-претендентов на проведение мероприятия оказался Сочи. Президент России Владимир Путин поручил приспособить олимпийские объекты Сочи к проведению этого фестиваля. Международный подготовительный комитет по проведению фестиваля молодежи и студентов в Венесуэле 5 июня окончательно решил, что мероприятие пройдет в Сочи. Оно состоится с 14 по 21 октября.

Прием заявок на участие начался 10 сентября 2016 года. Регистрация волонтеров стартовала 25 октября и продолжится по февраль 2017 года. В августе утвердили официальный логотип мероприятия — это разноцветная ромашка и голубь.

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