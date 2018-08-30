Стартовал конкурс управленцев «Лидеры Кубани: движение вверх!»

Конкурс кадров проводится впервые. Организаторы 30 августа рассказали об условиях.

Правила прописаны на одноименном сайте. Участие в конкурсе бесплатное, с сентября до декабря этого года пройдут четыре этапа, а в финал выйдут 100 конкурсантов со всей Кубани. Как считает заместитель губернатора Алексей Копайгородский, задачи соревнований управленцев — собрать, научить и создать кадровый резерв региона.

«Этот конкурс для того, чтобы мы сами рассмотрели еще раз кадровый потенциал Кубани и для себя определили точки нашего развития. Специалисты, которые выиграют и подойдут по всем остальным критериям, будут работать в перспективе на всех возможных местах», — отметил Алексей Копайгородский.

Победители смогут пройти стажировку в государственных организациях и крупных компаниях Кубани, повысить свою квалификацию, а возможно, и получить новую работу. Оценивать потенциал будущих лидеров предстоит известным бизнесменам и политикам края.

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