Документы на участие будут принимать до 15 марта.

В конкурсе могут принять участие предприятия-производители, работающие на территории региона. Предусмотрены три номинации — «Продовольственные товары», «Непродовольственные товары», «Товары производственно-технического назначения».

«При оценке качества продукции номинантов в 2019 году особое внимание будут уделять доле сырья, используемой при производстве товаров. Специалисты изучат сведения об основных поставщиках сырья, о месте его производства, а также данные об объеме закупаемого основного сырья», — сказал глава департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

Подать заявку на участие можно на сайте конкурса. Информацию можно уточнить по телефону 8 (861) 262-33-80, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2018 году знак «Сделано на Кубани» получили 158 товаров местных производителей.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник