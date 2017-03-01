С 1 марта на сайте ФИФА стартовала онлайн-продажа билетов на матчи Кубка конфедераций в порядке очереди.

С осени 2016 года их можно было приобрести после жеребьевки. Она проводилась, если желающих попасть на матч было больше, чем билетов. Пропуски счастливчики получали по итогам розыгрыша.

Первый ажиотаж прошел, и в продажу поступили оставшиеся билеты. Их можно приобрести пока только в Интернете, подав заявку на сайте ФИФА. А с 19 апреля билеты можно будет купить в кассах четырех российских городов: Москвы, Сочи, Казани и Санкт-Петербурга. Чтобы попасть на трибуну, нужно оформить паспорт болельщика, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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