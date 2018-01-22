Стартовала продажа билетов на «Финал четырех» Кубка России по баскетболу

Игры «Финала четырех» пройдут в Краснодаре с 9 по 11 февраля.

Билет дает право посещения двух соревновательных дней: полуфинальных игр, а также финала и матча за третье место. Приобрести его можно онлайн на сайте клуба «Локомотив-Кубань», в точке продаж в ТЦ «Красная площадь» или в день матча в кассах «Баскет-Холла».

Владельцы сезонных абонементов на матчи «Локомотива-Кубани» могут выкупить свои места до 31 января включительно. С 1 февраля невыкупленные места будут доступны всем желающим.

Места, не занятые абонементами, доступны в разделе «Билеты» на официальном сайте, сообщает пресс-служба клуба.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодар стал 13-м городом, в котором пройдет «Финал четырех».

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