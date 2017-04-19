Стартовала продажа билетов на финал Кубка России по футболу в Сочи

Началась продажа билетов на финал Кубка России по футболу, который пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».

На сочинской арене 2 мая встретятся «Урал» из Екатеринбурга и московский «Локомотив». Приобрести билеты можно на сайте kassir.ru и в кассах компании в Сочи, Екатеринбурге, Москве и в Ростове-на-Дону.

Возможность наблюдать за матчем на обычных местах обойдется зрителям от 250 до 1 тыс. рублей. Чтобы посмотреть игру в VIP-зоне, придется потратить 4 тыс. рублей сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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