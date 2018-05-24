Стартовала продажа билетов на «Формулу-1» в Сочи в VIP-ложи

Продажу билетов на главную трибуну «Сочи Автодрома» запустили 24 мая.

Болельщики могут выбрать одно из трех пакетных предложений — Rosgonki Club, Deluxe или Premium. Обладатели билетов Rosgonki Club получат приоритетный доступ на прогулку по пит-лейну и возможность посетить концерты популярных исполнителей. В ложах, оборудованных большими экранами, будут работать диджей и хостес. В категорию Deluxe включены приоритетный доступ на прогулку по пит-лейну и возможность посетить музыкальные концерты. В этих ложах для болельщиков будет организовано питание. Владельцы билетов в ложи категории Premium также получат возможность прогуляться по пит-лейну и посетить концерты.

Билеты в ложи продаются с 20% скидкой по 1 июля включительно. Их цена составляет от 39 тыс. 200 рублей до 127 тыс. 200 рублей, сообщает пресс-служба «Сочи Автодрома».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Гран-при России «Формулы-1» пройдет с 28 по 30 сентября.

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