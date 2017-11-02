Стартовала продажа билетов на матч Аргентина — Нигерия в Краснодаре

Продажу билетов на товарищескую игру запустили 2 ноября.

Матч состоится 14 ноября на арене ФК «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:30. Билеты на игру можно приобрести на kassir.ru, кассы стадиона билеты не реализуют, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Самый дешевый билет стоит 600 рублей, самый дорогой — 10 тыс.

История встреч аргентинцев с нигерийцами насчитывает семь матчей. Перевес на стороне южноамериканцев, которые одержали пять побед. Одну встречу выиграли африканцы, еще один матч завершился вничью.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», участие в матче капитана сборной Аргентины Лионеля Месси зависит от решения главного тренера.

Сборная Аргентины 11 ноября сыграет в Москве с национальной командой России. Глава РФС Виталий Мутко заявил, что сборная Аргентины привезет в Россию основные составы команд.

Аргентина попала на ЧМ-2018 благодаря хет-трику Месси в последнем туре квалификации. Нападающий — лучший бомбардир в истории ФК «Барселона» и сборной Аргентины.

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