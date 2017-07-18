Стартовала продажа билетов на первый матч ФК «Краснодар» в Лиге Европы

Первый матч команда проведет 27 июля на домашнем поле.

«Быки» начнут свой путь в третьем раунде квалификации. Своего соперника «Краснодар» узнает 20 июля, когда в Люнгбю-Торбеке пройдет ответный матч между словацким «Слованом» и датским «Люнгбю». Первая игра окончилась победой «викингов» со счетом 0:1.

На билетах, приобретенных до 21 июля, не будут указаны время и название клуба соперника, но они действительны при проходе в чашу стадиона. Стоимость билетов соответствует стандартной цене на матч РФПЛ, условия покупки аналогичны. Абонементы действуют, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ответный матч пройдет 3 августа.

В прошлом сезоне ФК «Краснодар» проиграл «Сельте» и не смог пройти в 1/4 финала Лиги Европы.

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