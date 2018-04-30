Стартовала выставка яхт и катеров Sochi Yacht Show

Экспозиция открылась 29 апреля и будет работать до 2 мая на территории морского порта города-курорта.

Традиционно выставка развернется как на суше, так и на воде. На Sochi Yacht Show заявлено более 40 участников из разных стран мира, которые представят, помимо катеров и яхт, товары для спорта и отдыха на воде.

В круизную гавань Сочи снова придет легендарный фрегат «Херсонес». Также крупнейший участник выставки — яхтенный холдинг Burevestnik Group представит обширную экспозицию катеров на суше. Для гостей будут организованы тест-драйвы катеров и яхт.

В рамках развития яхтенного туризма в Краснодарском крае министерством курортов, туризма и олимпийского наследия региона совместно с муниципалитетами «морских» курортных территорий сформирован единый реестр действующих марин, который опубликован на официальном сайте ведомства.

Также краевое министерство курортов является соорганизатором парусной регаты Abrau Sailing Cup, которая впервые прошла в прошлом году на озере Абрау, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фрегат «Херсонес» сменит паруса на алые во время швартовки в Сочи.

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