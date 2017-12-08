Старый полис ОМС все еще не заменили 300 тыс. жителей Кубани

Записаться на прием даже к самым именитым врачам края жители региона могут одним кликом. Все медицинские учреждения можно найти в Интернете.

Чтобы узнать, к какой поликлинике вы прикреплены и актуален ли ваш полис, достаточно любого современного гаджета. Сделать это можно на портале ПГУ. Там же есть информация, за какие медуслуги заплатила ваша страховая компания. Кстати, 300 тыс. кубанцев до сих пор не получили полисы ОМС нового образца.

«Лечебные учреждения в момент поступления пациента стараются проверить страховой документ. Будет, наверное, неприятно, когда я, озабоченная своей болезнью, вместо приема получу ответ, что нужно пойти и поменять документ», — сказала начальник отдела Фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края Марина Новикова.

Оформлять все необходимые документы лучше вовремя. Сделать это дистанционно позволяет портал госуслуг. Там же есть информация о льготах, положенных разным категориям граждан, детских выплатах или штрафах, например, за нарушение правил дорожного движения.

Вернуться на ленту

Источник