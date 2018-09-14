Ставрополье проработает вопрос строительства дороги Кисловодск — Сочи

Существующая дорога составляет около 700 км. Предлагаемый вариант новой сократит путь вдвое.

Власти Ставропольского края прорабатывают с Минприроды России варианты строительства через Кавказский государственный биосферный заповедник трассы, которая соединит курорты Кавказских Минеральных Вод с Сочи. Об этом сообщил на совещании 14 сентября губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Мы получили разрешение ФСБ, Минобороны, потенциально предложения включили в стратегию государственного развития России до 2024 года», — сказал Владимиров.

Предлагаемый вариант новой дороги с тоннелями сократит путь из Кисловодска в Сочи вдвое. Регионы, задействованные в проекте, надеются, что трасса позволит увеличить турпоток.

По расчетам властей Ставрополья, поток туристов на курорты юга России может увеличиться на 4,5 млн человек в год, сообщает ТАСС.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник