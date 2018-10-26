Ставропольский судья рассказал, что инцидент с голой девушкой на АЗС произошел не в Краснодаре

В Ставрополе состоялось заседании краевого совета судей, который проводил проверку видеозаписи с обнаженной девушкой на автозаправке.

Председатель Октябрьского районного суда Ставрополя Юрий Макаров, находящийся сейчас в отставке, признал, что на видеозаписи был он, но объяснил, что оказался жертвой розыгрыша компании незнакомых ему молодых людей.

Макаров рассказал, что увидел на трассе девушку без одежды и остановился, чтобы помочь ей. Ему показалось, что девушка находится в состоянии опьянения, и судья посадил ее в машину. Девушка сказала, что хочет пить и попросила купить воды. Тогда Макаров доехал до ближайшей АЗС и собрался выйти за водой, но девушка сказала, что купит себе напиток сама. Она попросила судью заснять все происходящее на ее мобильный телефон.

«Мои действия дальнейшие были обусловлены тем, чтобы сохранить свое достоинство, честь и репутацию. Для меня предложение этой девушки снять на телефон то, как она будет что-то покупать в магазине, было как соломинка в отсутствии спасательного круга: это доказывало, что я не предпринимаю никаких насильственных действий. Вместо спасителя, как я позиционировал себя вначале, я превращался в жертву. Я ее видел впервые», — заявил Макаров.

Проверка показала, что инцидент произошел 2 августа на автозаправке в Ставропольском крае, а не в Краснодаре, как сообщалось ранее. Девушка и ее приятели, которые и придумали этот розыгрыш, подтвердили версию судьи.

Тем не менее, совет посчитал, что «сам факт появления судьи в компании обнаженной женщины не соответствует требованиям кодекса судебной этики».

Совет принял решение направить в квалификационную коллегию судей Ставрополья обращение о прекращении отставки Макарова, что предусматривает лишение его судейского статуса, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», видеозапись с обнаженной девушкой на автозаправке в августе появилась в соцсетях. Сообщалось, что инцидент произошел в Краснодаре. На кадрах видно, как останавливается внедорожник, из него выходит девушка без одежды и идет в магазин АЗС. Там она покупает пиво и уходит. Все это время водитель машины снимает ее на камеру смартфона.

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